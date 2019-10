Institucionalno varstvo na Koroškem obeležuje 130-letnico

Dravograd, 18. oktobra - S prireditvijo in v družbi številnih gostov so danes v Koroškem domu starostnikov v Črnečah obeležili 40-letnico doma in 130-letnico institucionalnega varstva na Koroškem. Dom v Črnečah je najstarejši na Koroškem in poznan kot nosilec razvoja storitev. Po oceni stroke bi v regiji potrebovali vsaj še en dom starejših. Zanj si prizadevajo na Ravnah.