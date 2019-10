Leonardo da Vinci priložnost za večji turistični obisk Vipavske doline

Vipava, 18. oktobra - V okviru Tedna Univerze v Novi Gorici so danes pripravili simpozij z naslovom Leonardo da Vinci - refleksije ob 500. obletnici smrti. Na njem govorijo o prepletanju znanosti in umetnosti, posebno pozornost pa so namenili Leonardovi poti v Vipavski dolini in njeni neizkoriščeni priložnosti za kulturni in doživljajski turizem.