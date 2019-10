V ljubljanski Drami Katja Šulc z uglasbeno poezijo Mile Kačič in Lorce

Ljubljana, 20. oktobra - V ljubljanski Drami bo drevi v sklopu Drama akustika nastopila pevka Katja Šulc. Predstavila bo svoj prvi projekt izpred 11 let Mila: Uglasbena poezija Mile Kačič ter najnovejši projekt Lorca, ti in jaz, ki je posvečen romski poetiki. Na odru se ji bosta pridružila plesalka flamenka Urška Centa in jazzovski glasbenik Robert Jukič.