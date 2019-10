Pred 50 leti umrl eden vodilnih predstavnikov beatniške generacije Jack Kerouac

Boston, 21. oktobra - Na današnji dan pred 50 leti je, star 47 let, umrl ameriški pisatelj in pesnik Jack Kerouac. Označen je bil za enega vodilnih predstavnikov tako imenovane generacije beatnikov oziroma duhovnega očeta hipijevskega gibanja. Njegov najbolj znan roman je Na cesti, ki ga je po legendi napisal v treh tednih ob malo spanja in litrih kave na papirni trak.