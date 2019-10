Celjski policisti iščejo očividce prometne nesreče na Kidričevi cesti

Celje, 17. oktobra - Celjski policisti iščejo voznika in morebitne očividce prometne nesreče, ki se je v sredo zgodila na Kidričevi cesti v Celju. V nesreči se je namreč hudo poškodovala 68-letna peška. Nesrečo je povzročil voznik neznanega vozila, ki je trčil v peško, s kraja nesreče pa je odpeljal, ne da bi ji nudil pomoč.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je neznani voznik med vožnjo iz smeri Kočevarjeve proti Kumerderjevi ulici zapeljal v desno proti hodniku za pešce in pri tem trčil v peško. Peška je padla in se huje poškodovala.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policija poziva voznika in morebitne očividce, naj podatke o prometni nesreči sporočijo na telefonsko številko 113.