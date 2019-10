V Lekarni Bitenc zadovoljni z odločitvijo vrhovnega sodišča

Ljubljana, 17. oktobra - V Lekarni Bitenc so izrazili zadovoljstvo, ker je vrhovno sodišče ob ponovnem odločanju o sporu med Molom in lekarno presodilo, da odpoved koncesijske pogodbe ni bila zakonita. Kot je v izjavi za STA poudaril Bor Bitenc, se je po vseh teh letih vendarle izkazalo to, kar so trdili že od začetka, da Mol ne more brez razloga odpovedati koncesije.