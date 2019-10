Na Dunaju retrospektiva filmov Vlada Škafarja

Dunaj, 17. oktobra - V avstrijskem filmskem muzeju na Dunaju poteka retrospektiva filmov Vlada Škafarja, ki predstavlja pet njegovih filmov. Retrospektivo je v sredo uvedel film Otroci, sledil mu je film Deklica in drevo. Danes pa bosta na sporedu celovečerca Oča in Mama ter kratki film Stari most iz leta 1998.