V Berlinu so še vedno ohranjeni deli zidu

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 26. oktobra - Trideset let po padcu Berlinskega zidu so po Berlinu še vedno ohranjeni originalni deli, ponekod pa so postavili rekonstrukcije. Skoraj vsak, ki pride v nemško prestolnico, si želi videti znameniti zid, ki je desetletja ločeval svojce in prijatelje ter je bil simbol hladne vojne.