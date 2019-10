Ob obravnavi poročila o delu sodišč kritično o dolžini trajanja postopkov in številu nerešenih zadev

Ljubljana, 17. oktobra - Člani odbora DZ za pravosodje so ob današnji obravnavi poročila o delu sodišč večinoma pritrdili mnenju predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča, da so sodišča lani delala uspešno, a so bili hkrati kritični do predolgih sodnih postopkov in števila nerešenih zadev. Slednje slabo vpliva na ugled sodstva, so opozarjali.