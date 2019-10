Retrospektiva fotoreporterja Naceta Bizilja povzema 40 let zgodovine

Ljubljana, 17. oktobra - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Nace Bizilj - Fotoreporter. "Štirideset let je vizualiziral osebe, prostor in čas, od elit do malega človeka, od politike do športa in kulture, od zgodovinsko ključnih dejanj do dogodkov z obrobja zgodovine," so o fotoreporterju zapisali na spletni strani muzeja.