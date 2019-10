Newyorške borze končale neenotno

New York, 16. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Vlagatelje so razočarali podatki, ki kažejo, da se je pretekli mesec nepričakovano zmanjšala prodaja na drobno v ZDA. Negotovi so tudi zaradi odprtih vprašanj glede pogovorov o Brexitu in stanja trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.