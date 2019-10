Odbor DZ za gospodarstvo skozi predloga proračunov za 2020 in 2021

Ljubljana, 16. oktobra - Odbor DZ za gospodarstvo je danes obravnaval predloga proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021. Sredstva za večino postavk bodo v 2020 ostajala na ravni letošnjega leta, pomembneje se povečujejo le na postavki financiranja investicijskih projektov občin. Poslanci so vladne načrte večinoma pozdravili, imeli pa so tudi nekaj pripomb.