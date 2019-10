Orhan Pamuk med gosti letošnjega sejma Sa(n)jam knjige v Istri

Pulj, 17. oktobra - V Domu hrvaških veteranov v Pulju bo od 5. do 15. decembra potekal 25. sejem Sa(n)jam knjige v Istri. Tema letošnje izdaje je Mesto. O fenomenu mesta ter zgodovini in prihodnosti mest bo beseda tekla na srečanjih z avtorji, predstavitvah knjig in okroglih mizah. Med gosti letošnjega sejma je tudi turški pisatelj Orhan Pamuk.