Ljubljanska borza: V ospredju Krka

Ljubljana, 16. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal malenkost pod izhodiščem. V rdečem so končale delnice Uniorja, Luke Koper, Save Re in Petrola, v zelenem pa delnice Telekoma in Triglava. Skupni promet je dosegel 1,89 milijona evrov, večina z delnicami Krke, ki so obstale na izhodišču.