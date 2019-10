Šabeder na delovnem sestanku o možnosti za povečanje vpisa na medicinski fakulteti

Ljubljana, 16. oktobra - Ministra za zdravje in za izobraževanje, dekana obeh medicinskih fakultet ter direktorja kliničnih centrov v Ljubljani in Mariboru so danes govorili o možnosti povečanja števila vpisnih mest na medicinskih fakultetah. S tem se načeloma vsi strinjajo, bosta pa dekana preverila, kaj bi to pomenilo za proces študija in financiranje.