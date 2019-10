Skozi proračunska predloga za 2020 in 2021 še tri zainteresirana delovna telesa

Ljubljana, 16. oktobra - S proračunskima predlogoma za 2020 in 2021 so se danes seznanila še tri zainteresirana parlamentarna delovna telesa, odbora za gospodarstvo in zunanje zadeve ter komisija za nadzor javnih financ. V četrtek bo sledila še komisija za narodni skupnosti, nato pa se bo proračunskih dokumentov v petek kot zadnji lotil matični odbor za finance.