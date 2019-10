Kosovska policija v primeru umora Ivanovića aretirala srbskega policista

Kosovska Mitrovica, 16. oktobra - Kosovska policija je danes med operacijo na severu Kosova aretirala dve osebi in zaplenila orožje in strelivo. Eden od aretiranih je policist, kosovski Srb. Aretaciji naj bi bili povezani z umorom zmernega politika Oliverja Ivanovića januarja lani. Beograd je v odzivu že podvomil v te navedbe in ocenil, da gre za zastraševanje Srbov na Kosovu.