Krivic: Pustimo ustavnim sodnikom, da zagotovijo normalno delo sodišča

Ljubljana, 16. oktobra - Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic se je odzval na spor med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom. Med drugim je pozval, da "pustimo zdaj ustavnim sodnikom in njihovemu predsedniku, da naredijo vse, kar morejo in tudi morajo, da zagotovijo nadaljnje normalno delo temu za vse nas tako pomembnemu organu".