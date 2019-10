Festival Ignor v tretji izdaji brez pridevnikov

Ljubljana, 16. oktobra - Festival Ignor, ki ga pripravlja istoimenska umetniška skupina, bo v tretji izdaji potekal pod motom Brez pridevnikov. Od 23. do 25. oktobra bo z literarnim in glasbenim programom zasedel klub Gromka na Metelkovi. Ob mlajših slovenskih pesnicah in pesnikih bo predstavil tudi nekaj uveljavljenih tujih avtorjev.