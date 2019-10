Učitelj lahko učenca pošlje iz razreda, kadar ta moti pouk

Prevalje/Ljubljana, 16. oktobra - Šola je dolžna zagotoviti varno in spodbudno učno okolje za vse učence in če nekdo to ruši s tem, da moti pouk in krši pravice vseh drugih, je dolžnost šole, da takšnega učenca, če se drugače tega ne da zagotoviti, odstrani iz razreda, je za STA v luči aktualnega dogajanja na Prevaljah pojasnil predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan.