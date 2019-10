Na Hrvaškem pripravljajo strožje kazni za nasilne navijače

Zagreb, 16. oktobra - Posedovanje sredstev za zakrivanje obraza, zavračanje testiranja na alkohol in spodbujanje k pretepu so samo nekatera od novih določil v predlogu zakona za preprečevanje neredov na športnih prireditvah, ki ga je hrvaško notranje ministrstvo poslalo v javno razpravo. Za storilce so predvidene strožje denarne in zaporne kazni.