Na mednarodni konferenci o rehabilitaciji kot osrednji panogi zdravstva v prihodnje

Ljubljana, 16. oktobra - Rehabilitacijska dejavnost bo v naslednjem obdobju zaradi demografskih sprememb in razvoja na drugih področjih postala ena najpomembnejših panog znotraj zdravstva, so opozorili sogovorniki na mednarodni konferenci o prihodnosti te dejavnosti pri nas. Izpostavili so tudi potrebo po pripravi strateškega dokumenta razvoja rehabilitacijske dejavnosti.