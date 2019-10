Gospodinjstva lani z malenkost večjo porabo vode iz javnega vodovoda

Ljubljana, 20. oktobra - V Sloveniji je bilo lani za javni vodovod načrpane za 0,8 odstotka več vode kot predlani. Skoraj vso so načrpali iz podzemnih virov. Gospodinjstva so iz javnega vodovoda porabila za pol odstotka več vode, proizvodne in storitvene dejavnosti pa 1,8 odstotka manj, so sporočili iz statističnega urada.