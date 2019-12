Westbrook popeljal rakete do zmage nad prvaki

Toronto, 6. decembra - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Toronto Raptors so doma gostili Houston Rockets. Čeprav jim je uspelo zaustaviti vodilnega strelca Jamesa Hardna, so na sceno stopili njegovi soigralci. Ben McLemore je dosegel 28 točk, Russell Westbrook pa trojni dvojček (19 točk, 13 skokov, 11 podaj) in skupaj sta popeljala rakete do zmage s 119:109.