Hunter Biden prvič javno zavrnil Trumpove obtožbe

New York, 15. oktobra - Hunter Biden je v pogovoru za televizijo ABC danes prvič javno zavrnil obtožbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovih podpornikov o korupciji v Ukrajini in na Kitajskem, s čimer se Trump otepa preiskav pred ustavno obtožbo. Njegov oče Joseph Biden pa je v primeru zmage na volitvah napovedal nove ukrepe proti nepotizmu.