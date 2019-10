Ljubljana, 15. oktobra - Reprezentanci Izraela in Latvije sta v Be'er Shevi odigrali še zadnjo tekmo 8. kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v skupini G. Izraelci so slavili s 3:1 po goli Erana Zahavija in dveh Munasa Dabburja. Na EP pa se je prebila tudi Španija.