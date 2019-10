V radovljiškem Čebelarskem muzeju edinstvena tipna panjska končnica

Radovljica, 15. oktobra - Čebelarski muzej v Radovljici je ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice pripravil srečanje s predstavniki slepih in slabovidnih. S tem se začenja projekt za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine za osebe s posebnimi potrebami. Ob tej priložnosti so predstavili tudi tipno panjsko končnico na računalniški tablici.