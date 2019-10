Z mednarodnim projektom do bolj zdravega staranja v alpskem prostoru

Gozd Martuljek, 15. oktobra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes v Gozd Martuljku pripravil konferenco o priložnostih za aktivno in zdravo staranje v alpskem svetu. Na njej domači in tuji strokovnjaki predstavljajo dobre prakse in poudarke evropskega projekta Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru (ASTAHG).