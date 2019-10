Revizorji EU potrdili zaključne račune evropskih agencij, vseeno pozvali k izboljšavam

Luxembourg, 15. oktobra - Evropsko računsko sodišče je potrdilo, da so zaključni računi vseh 41 agencij EU za lani zanesljivi, potrdilo pa je tudi pozitivne ocene iz minulih let. Revizorji so za skoraj vse agencije izrekli tudi mnenje brez pridržka o prihodkih in porabi. Vseeno pa bi morale agencije po oceni revizorjev še izboljšati nekatere vidike finančnega poslovodenja.