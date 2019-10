Skopi odzivi politike na odločitev ustavnega sodišča glede zakona o tujcih

Ljubljana, 14. oktobra - V politiki so skopi odzivi na odločitev ustavnega sodišča, ki je razveljavilo del člena zakona o tujcih, ki onemogoča individualno obravnavo prosilcev za azil v času zaostrenih migracijskih razmer. Po mnenju Levice je to edino ustrezno. Odločitev sodišča je pozdravil Milan Brglez, ki je kot predsednik DZ in poslanec SMC ukrepu nasprotoval.