Dnevnik o neuspešnih kvalifikacijah nogometne reprezentance (15. 10.)

Ljubljana, 14. oktobra - Miha Štamcar v komentarju Problem, ki ga Kek ne more rešiti piše o tem, da Slovenci nimamo velike generacije in dejstvo je, da se od časov selektorja Tomaža Kavčiča v reprezentanci ni veliko spremenilo. Avtor se sprašuje, če si Slovenija lahko privošči, da izgublja redke igralce, ki imajo talent in ki lahko z eno potezo odločijo tekmo?