Varuh pozdravlja odločitev ustavnega sodišča

Ljubljana, 14. oktobra - Varuh človekovih pravic je pozdravil odločitev ustavnega sodišča, ki je razveljavilo del zakona o tujcih. Ustavno sodišče je pritrdilo stališču varuha, "da mora zakonodajalec pripraviti zakon tako, da so postopki popolnoma jasni, transparentni in utemeljeni, da ne more priti do kršenja človekovih pravic," je dejal varuh Peter Svetina.