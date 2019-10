Novo mesto, 14. oktobra - Na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto so zaradi povečanega števila nalezljivih obolenj dihal danes omejili obiske pri otrocih. Obisk otroka tako dovolijo le enemu od zdravih staršev, so sporočili iz novomeške bolnišnice. Obiske so omejili tudi na porodniškem oddelku, kjer obisk dovolijo le očetu novorojenca.