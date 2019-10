Trgovinski spor med Belgijo in Kolumbijo zaradi ocvrtega krompirčka na WTO

Bruselj, 14. oktobra - Evropska komisija je danes pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) sprožila postopek proti Kolumbiji zaradi carin, ki jih je ta uvedla na uvoz zamrznjenega krompirčka za cvrtje iz Belgije, Nizozemske in Nemčije. Carine so po mnenju Bruslja nepoštene in škodujejo podjetjem v teh treh državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.