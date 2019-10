V NUK odprtje razstave Knjižnica Žige Zoisa

Ljubljana, 15. oktobra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo drevi odprli razstavo Knjižnica Žige Zoisa - središče razsvetljenske kulture na Slovenskem, na kateri bo na ogled izbor del iz Zoisove knjižnice. Na razstavi so 50 eksponatom dodali sočasne misli oz. navedke in polemike iz Zoisovih knjig, biografske podatke o Zoisu in podatke o njegovi knjižnici.