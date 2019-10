Olimpijska komiteja Slovenije in Kitajske podpisala sporazuma o sodelovanju

Kranjska Gora, 14. oktobra - Olimpijska komiteja Slovenije in Kitajske, v njunem imenu njuna prva moža Bogdan Gabrovec in Gou Zhongwen, sta danes v Kranjski Gori podpisala sporazuma o medsebojnem sodelovanju, so sporočili s slovenskega olimpijskega komiteja. Sodelovanje bo osredotočeno na izmenjavo izkušenj in pomoči pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2022.