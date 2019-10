Kabinsko osebje Lufthanse za nedeljo napovedalo stavko

Frankfurt, 14. oktobra - Kabinsko osebje Lufthanse, združeno v sindikat UFO, je za nedeljo napovedalo stavko. "Kabinsko osebje pozivamo, da 20. oktobra med 6. in 11. uro ne pride na delo" na letališča v Frankfurtu in Münchnu, so pozvali v sindikatu. Stavkali naj bi tudi zaposleni v drugih družbah iz skupine - Eurowings, Germanwings, Cityline in Sunexpress.