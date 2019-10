V Brežicah v soboto svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu

Brežice, 14. oktobra - V brežiški športni dvorani bo v soboto med 10. in 23. uro potekalo svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu mednarodne bodybuilding in fitnes zveze IBFF. Na tekmovanju pričakujejo več kot 250 tekmovalcev z vsega sveta, ki se bodo pomerili v 25 kategorijah. Celodnevno dogajanje bodo končali s spektakularnimi nastopi poklicnih tekmovalcev.