Sova tožilstvu in policiji naznanila sum izdaje tajnih podatkov

Ljubljana, 14. oktobra - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je danes državnemu tožilstvu in policiji naznanila "znane in neznane storilce" zaradi suma storitve več kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov. Medtem pa je poslanec SD Matjaž Nemec prosil zakonodajno-pravno službo DZ za mnenje o tem, ali je Knovs upravičen do podatkov Sove o kadrovskih zadevah.