Sirski Kurdi dosegli dogovor z Damaskom za skupen boj proti turški ofenzivi

Damask, 14. oktobra - Sirski Kurdi so v nedeljo sporočili, da so z Damaskom dosegli dogovor o napotitvi sirske vojske na mejo s Turčijo, potem ko so ZDA sporočile, da bodo zaradi turške ofenzive s severa Sirije umaknile skoraj vse svoje kopenske enote na območju. Sirska vojska se je danes že namestila blizu meje.