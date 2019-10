V Kašmirju po dveh mesecih mogoča vsaj osnovna komunikacija

Šrinagar, 14. oktobra - V indijskem delu Kašmirja so danes znova vzpostavili povezave mobilne telefonije, potem ko so bile komunikacije na območju skoraj dva meseca zelo omejene. Gre za ukrep, katerega cilj je na območju znova vzpostaviti normalno stanje. Pred tem so oblasti že zrahljale omejitve gibanja in odpravile prepoved turističnih obiskov.