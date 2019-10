Razstava v NUK knjižnico Žige Zoisa predstavi kot središče razsvetljenske kulture na Slovenskem

Ljubljana, 14. oktobra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo v torek odprli razstavo Knjižnica Žige Zoisa - središče razsvetljenske kulture na Slovenskem. Postavitev, ki so jo ob 200-letnici Zoisove smrti pripravili v sodelovanju z ZRC SAZU, predstavlja izbor del iz Zoisove knjižnice. Na njej so 50 eksponatom dodali sočasne misli oz. navedke iz Zoisovih knjig.