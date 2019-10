Poljaki volijo nov parlament

Varšava, 13. oktobra - Na Poljskem so se zjutraj odprla volišča, na katerih lahko več kot 30 milijonov Poljakov odda svoj glas za nove člane spodnjega in zgornjega doma parlamenta. Zmaga se nasmiha konservativni stranki Zakon in pravičnost (PiS), vstop v parlament pa bi lahko glede na ankete uspel še do štirim drugim strankam.