Zaradi tajfuna na Japonskem odredili evakuacijo več milijonov ljudi

Tokio, 12. oktobra - Japonsko je danes dosegel tajfun Hagibis, zaradi česar so oblasti odredile neobvezno evakuacijo za 7,3 milijona ljudi. Še preden je dosegel kopno, so veter in močne padavine zahtevale eno smrtno žrtev, nato je v zemeljskem plazu umrla še ena oseba. Odpovedali so več kot 1600 letov, navajajo tuje tiskovne agencije.