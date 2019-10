Sirski Kurdi pozivajo ZDA k zaščiti pred turško ofenzivo

Damask/Kairo, 12. oktobra - Sirske demokratične sile (SDF), ki jih vodijo kurdske sile, so danes pozvale ZDA, naj znova prevzamejo svojo moralno dolžnost in jih zaščitijo pred turško ofenzivo na severovzhodu Sirije. Zunanji ministri Arabske lige pa so na izrednem zasedanju v Kairu turško operacijo obsodili kot "neposredno grožnjo arabski nacionalni varnosti".