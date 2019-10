Delo o reformah in politikih (12. 10.)

Ljubljana, 11. oktobra - Miha Jenko v komentarju Reforme niso za bojazljive, so pa nujne piše o tem, da sedanja vlada v prvem letu vladanja ni pripravila nobene resne reforme, ki pa so med politiki zelo nepriljubljene, ker jih takoj povežejo z javnofinančnimi rezi, posledično pa s padcem javne podpore in katastrofo na prvih naslednjih volitvah.