Odbor DZ za kulturo skozi proračunska predloga za leti 2020 in 2021

Ljubljana, 11. oktobra - Odbor DZ za kulturo se je danes seznanil s predlogoma proračunov za leti 2020 in 2021. Člani so pozdravili namero, da bi bilo kulturi prihodnje leto namenjenih več sredstev, ob načrtovanem padcu leto kasneje pa izrazili skrb za to področje. Pristojni minister Zoran Poznič si, kot je povedal, želi, da bi kultura šla tudi v smeri samovzdržnosti.