V Mariboru zagorelo v nedavno odprti prvi trgovini brez embalaže

Maribor, 11. oktobra - Malo po 1. uri je zagorelo na mali mariborski tržnici na Dominkuševi ulici. Kot so sporočili iz Snage, je do požara prišlo v šele maja letos odprti prvi trgovini brez embalaže v Mariboru Zelena japka. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda, saj je nočni požar uničil vse izdelke in opremo v lokalu.