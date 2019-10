Slovenija-transplant spodbuja k opredelitvi glede darovanja organov in tkiv

Ljubljana, 12. oktobra - Evropski dan darovanja in presaditve organov in tkiv, ki ga obeležujemo danes, je namenjen opozarjanju na pomen posmrtnega darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja. Slovenija-transplant ob tem spodbuja premisleke, odločitve in opredelitve glede darovanja organov, saj je delež opredeljenih v Sloveniji po njihovi oceni še vedno nizek.