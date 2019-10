Predsednik Pahor v New York Timesu za preporod evropske ideje

New York, 11. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor meni, da se je Evropska unija znašla v slepi ulici, kar se deloma kaže v njeni manjši učinkovitosti in razočaranju Evropejcev. V prispevku, objavljenem v četrtkovi izdaji ameriškega časnika New York Times, se zato zavzema za preporod evropske ideje in nove koncepte, kar bi omogočilo nadaljnjo rast unije.